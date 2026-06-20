<p>ಕೆರೂರ: ಹಿಂದೂ- ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಭಾವೈಕ್ಯ ಸಾರುವ ಮೊಹರಂ ಅನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ವ ಸಮಾಜದವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಬಾರ ಪಿಎಸ್ಐ ನಿತೀನಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ - ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಯುವಕರಿಗೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಉಸ್ಮಾನ ಮುಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಂಜೆ,ಡೋಲಿಗಳು ಹೋರಡುವ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊದಿನಸಾಬ ದೊಡಕಟ್ಟಿ,ಪರಸಪ್ಪಜ್ಜ ಚೂರಿ,ರೈತ ಮುಖಂಡ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬೆಳಗಂಟಿ,ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೈಲಾರಿ,ಪೀತಾಂಬ್ರಪ್ಪ ಹವೇಲಿ,ಕ್ರೈಂ ಪಿಎಸ್ ಐ ಈರಣ್ಣ ಹಿರೇಗೌಡರ,ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಲ್ಲು ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ - ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-19-1834331456</p>