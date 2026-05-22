ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬರೆ: ನೇಕಾರರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕೆರೂರ: 'ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 250 ಯುನಿಟ್ವರೆಗೆ ನೇಕಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಿದ್ದರೂ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ನೇಕಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಡಾವಣೆ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲಕ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು.</p>.<p>ನೇಕಾರರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2024ರಲ್ಲಿ 10 ಎಚ್.ಪಿ.ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಹೊಂದಿರುವ ನೇಕಾರರಿಗೆ 250 ಯುನಿಟ್ವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನೇಕಾರರು 250 ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಳಿಕ ಮಾಡಿದರೂ ₹200, ₹300, ₹400, ₹500 ರವರೆಗೆ ಬಿಲ್ ಬಂದಿರುವುದು ನೇಕಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನೇಕಾರರು ಮೊದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಈ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಶೂನ್ಯ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್�ಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನೇಕಾರರಾದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬೋರಣ್ಣವರ, ರವಿ ಹುಲಮನಿ, ನಿಜಗುಣಿ ಪರದೇಶಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಮಯೂರ ರೂಡಗಿ, ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಕುದರಿ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಕ್ವಾಣ್ಣೂರ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>