ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಾರಂಭ

ಕೂಡಲಸಂಗಮ: ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ 31 ವರ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಜನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಡಾ. ರಮೇಶ ಸನ್ನಿ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಿ.ಐ.ಬಡಿಗೇರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ನಡೆದ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನೇರವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುವುದು. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಮೇಶ ಸನ್ನಿಯವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 16 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದಿಂದ ಬಾದಾಮಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಬಾದಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೆನೆದು ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಲ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, '1995 ರಿಂದ 2010ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸನ್ನಿಯವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ ಜನ 2010 ರಿಂದ ಬಾದಾಮಿಗೆ ತೆರೆಳಿಗೆ ಸನ್ನಿಯವರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡಾ. ರಮೇಶ ಸನ್ನಿ, 'ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಯಕ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿ, 15 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಜನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ ದೊಡಮನಿ,ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ, ಗಂಗಣ್ಣ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕುರಿ, ಪ್ರವೀಣ ಹಡಗಲಿ, ಚಿದಾನಂದ ಬಡಿಗೇರ, ವಸಂತ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶರಣು ಪಾಟೀಲ, ಕುಮಾರ ಕಳ್ಳಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವವದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಮೇಶ ಸನ್ನಿ, ಮಂಜುಳಾ ಸನ್ನಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>