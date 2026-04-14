ಕೃಷ್ಣಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ: ತಗ್ಗಿದ ನೀರು

ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡರ

ಕೂಡಲಸಂಗಮ: ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ನೀರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಇಳಿಮುಖಗೊಂಡು, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು.

ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಕಳೆದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಗಮಿಸಿದರೂ ನದಿ ನೀರು ಯಥಾಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ರೈತರು ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ ಇದೀಗ ನದಿ ನೀರು ಏಕಾಏಕಿ ಇಳಿಮುಖ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿ ನೀರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಇಲಕಲ್ಲ, ಹುನಗುಂದ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುಹಳ್ಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಇದ್ದು, ನದಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿಮುಖಗೊಂಡರೆ ವಾರದೊಳಗೆ ನದಿಗಳು ಬರಿದಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಜನರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಗದೆ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ