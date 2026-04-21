ಮಳೆ: ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮರ

ಕೂಡಲಸಂಗಮ: ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮರವೊಂದು ಅಶೋಕ ಹಂಡ್ರಗಲ್, ಯಮನಪ್ಪ ಕೋಲಕಾರ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಯಮನಪ್ಪ ಕೋಲಕಾರ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಕಳು, ಎರಡು ಕರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವು, ನಂತರ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಅಶೋಕ ಹಂಡ್ರಗಲ್ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಿಡ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೂಲಕ ಮರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೇರದಾಳ ವರದಿ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೀಸಿದ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಸಾಲಟ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮರವೊಂದು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಕಾರಣ ಹಲವು ಕಡೆ ಮರಗಳು, ತೇರದಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಫಲಕ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಸಾಲಟ್ಟಿಯ ಸಂತಿಯವರ ತೋಟದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮರವೊಂದು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>