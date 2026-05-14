ಗಾಳಿ–ಮಳೆ: ಹಾರಿ ಹೋದ ಮನೆ ಚಾವಣಿ

ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್: ಕುಳಗೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಬೀಸಿದ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ತಗಡಿನ ಮನೆಗಳ ಚಾವಣಿಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಗನೂರ ಹಾಗೂ ಕಾಕನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗೆರುಳಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬುಧವಾರದವರೆಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಯಿತು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 67 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗರುಳಿವೆ. ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುಪಾಲು ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ತಪ್ಪಸಕಟ್ಟಿ – 2, ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಎಸ್.ಕೆ- 8, ಮಮಟಗೇರಿ -1, ಹನಮಸಾಗರ -1, ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ -2, ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್.ಕೆ -2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ತಗಡಿನ ಚಾವಣೆಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಮಮಟಗೇರಿ, ಕಲ್ಲಾಪುರ ಎಸ್.ಕೆ ಹಾಗೂ ಹನುಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಹುತೇಕ ರೈತರ ಎಲಿಬಳ್ಳಿ ತೋಟಗಳು ಭಾರಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಧರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಜಿ.ಯಳ್ಳಿಗುತ್ತಿ, ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>