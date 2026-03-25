ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್: ಗ್ರಾಮದ ಬಾದಾಮಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೋಜಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಜೆಎಂ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಡೆದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಪೋಲಾಗಿದೆ.

ಬೀರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಜೆಜೆಎಂ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಡೆದು ಹೋದ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದರೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಜೆಜೆಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದರೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಡೆದರೂ ಜೆಜೆಎಂನವರೇ ದುರಸ್ತಿಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ವಹಿಸದ ಹೊರತು ನಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ಎಸ್.ಜಿ.ಪರಸಣ್ಣವರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260325-19-1444858621