ಲೋಕಾಪುರ: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ–ಮರಳು ವಶ

ಲೋಕಾಪುರ: ಲೋಕಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮರಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿ 168 ಟನ್ ಮರಳು ಅಂದಾಜು ₹1.20 ಲಕ್ಷ, ಮರಳು ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 1 ಹಿಟ್ಯಾಚಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಧೋಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹನಮಂತ ಡೋಣಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ 173 ಟನ್ ಮರಳು, ₹1.30 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಮರಳು, ಕಸಬಾಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 168 ಟನ್ ಮರಳು, ₹1.26 ಲಕ್ಷ ಮರಳು ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಯಾಚಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 500 ಟನ್, ₹3.75 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಮರಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 10 ಟನ್ ನಷ್ಟು ₹7,500 ಮರಳನ್ನು ಖೇಡ್ಡಾಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹಿಟ್ಯಾಚಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಬೀದಿಭಾವಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>