<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ:</strong> ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 17 ಸಾವಿರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ, 5,52, 413 ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಒಂದೆರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈಗ ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿರುವುದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕಾರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿವೆ. ಆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು. ಮೊದಲು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಮರು ದಿನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಎಂದು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹150ರಿಂದ 180ರವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ 15ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 25 ದಿನಗಳ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಒಟಿಪಿ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂತಾದೆಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 25 ದಿನಗಳ ಒಳಗಿರುವವರು ಎರಡನೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳವರ ಜತೆಗೆ ಜನರು ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಹಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>