ಮಲ್ಲೆಮ್ಮದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ಕಳಸಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲೆಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಕಳಸ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲೆಮ್ಮದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಆವರಣದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಜವಳಿ ಬಜಾರ್ ನ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲೆಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಎದುರು ಸಮಾರೋಪ ಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಂಭಮೇಳ, ರನ್ನಬೆಳ ಗಲಿಯ ಜಾಂಜ್ ಪಥಕ್, ಸಂಗಾನಟ್ಟಿಯ ಹಲಗೆ ಮೇಳ, ಅರಳಿಮಟ್ಟಿಯ ಸಂಬಾಳ ಮೇಳ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದ ಕರಡಿ ಮಜಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿದವು.</p>.<p>ರವಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಡಿ.ಸೋರಗಾಂವಿ, ಈರಪ್ಪ ಚುನಮರಿ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಂಜಿಗಾಂವಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬೀಳಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಹುಡೇದಮನಿ, ಪ್ರವೀಣ ನಡಕಟ್ನಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಠ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಚಮಕೇರಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೊಂದಿ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಈರಪ್ಪ ದಿನ್ನಿಮನಿ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಲಾತೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>