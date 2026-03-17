ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ₹6.61 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ

<p><strong>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆಯ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ₹6.61 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಬೀಡಿಕರ ಗುರುವಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪಟ್ಟಣದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ, ಬೀದಿದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 15 ಮತ್ತು 16ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ/ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪುರಷ್ಕøತ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ 24.10, ಶೇ 7.25, ಶೇ 5 ರಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹31.13 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ₹31.06 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹6.61 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಎ.ಲಮಾಣಿ, ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ, ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸೋರಗಾಂವಿ ಇದ್ದರು.</p>.