ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪುರಸಭೆ: ‘ಮುಂಗಡ’ ಮರು ಪಾವತಿಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

<p><strong>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ₹3.52 ಲಕ್ಷ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಡೆದು ಮರು ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಹಬ್ಬ, ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆ, ತರಬೇತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 1999 ರಿಂದ 2019ರ ಮಧ್ಯೆ ₹3,52,193 ಮುಂಗಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ತಮ್ಮ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಕಂತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಣವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಹಣ ಪಡೆದವರ ಈ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕರು ನಿವೃತ್ತಿ, ಮರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೇ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮರು ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಇದರ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಂಗಡ ₹3.26 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಂಗಡ ₹1.10 ಲಕ್ಷ ಸಹ ಇದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹3.31 ಕೋಟಿ ಮುಂಗಡ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಡಗಳನ್ನು ಮರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಡೆದು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು' ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<div><blockquote>ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ. </blockquote><span class="attribution">ಎನ್.ಎ.ಲಮಾಣಿ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ</span></div>