ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪುರಸಭೆ: ‘ಮುಂಗಡ’ ಮರು ಪಾವತಿಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಮಹೇಶ ಮನ್ನಯ್ಯನವರಮಠ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:54 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:54 IST
ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ.
ಎನ್.ಎ.ಲಮಾಣಿ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ
Bagalkot

