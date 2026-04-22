ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ

ಮಹೇಶ ಮನ್ನಯ್ಯನವರಮಠ

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ (ಎಪಿಎಂಸಿ) ಆವರಣದ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.

ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ₹50 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಿಲಾರಿ, ಜವಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದ, ಸುಂದರ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತುಗಳು ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮೆರುಗು ತಂದಿವೆ.

ಏಳು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ಶೆಡ್, ರ್ಯಾಂಪ್, ಗೂಟದ ಕಲ್ಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ರೈತರು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ, ಉತ್ತಮವಾದ ರಾಸುಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದುಬಾರಿ 'ಸೂರ್ಯ': ತೆರಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 'ಸೂರ್ಯ' ಹೆಸರಿನ ಕಿಲಾರಿ ಹೋರಿ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲಾಪುರದ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕಿಲಾರಿ ಹೋರಿಗೆ ₹2.50 ಲಕ್ಷ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ರೈತರು ವಿಚಾರಿಸಿ, ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಸಲು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಕಂಡೆ, ಸರಪಳಿ, ಹಗ್ಗಗಳು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಕೋಡುಗಳಿಗೆ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು... ಹೀಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

'ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರು ರಾಸುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ರೈತರು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ರಾಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ದರ ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರನ್ನಬೆಳಗಲಿಯ ರೈತರಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಲೋಕಾಪುರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದಕ್ಕನವರ, ಚನ್ನಾಳದ ರೈತ ಸದಾಶಿವ ಲಾತೂರ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-19-270771841