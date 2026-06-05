ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ವಾಸವಿ ನಗರದ ವಾಸವಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ (ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯರ ವಿವಾಹ)ವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಲೌಕಿಕ ವಿವಾಹಗಳಂತೆಯೇ ಈ ದೈವಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವೇದಘೋಷಗಳು, ಮಂತ್ರಪಠಣ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ದಂಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ದಂಪತಿಗಳು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ‘ಕನ್ಯಾದಾನ’ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಲಾಯಿತು. ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕೋಲಾಟ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಕ್ಷ್ಯ-ಭೋಜನ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಮನ ಚಿಮ್ಮರಗಿ, ಭಾರತಿ ಆಚಾರ್ಯ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ವರದಿ ಅವರು ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ ಗುಂಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುಂಡಾ ಕುಟುಂಬದ ವೆಂಕಟೇಶ, ಶ್ರೀಪಾದ, ಗೋಪಾಲ, ಮಂಜುನಾಥ, ವಿಶ್ವನಾಥ, ಬಾಬು, ಸುಧೀರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮುರಳಿ, ಸ್ಮಿತಾ, ಸುಮಂಗಲ, ಸುರೇಖಾ, ಸುಕನ್ಯ, ಚೈತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ, ರಾಣಿ, ಪುಷ್ಪಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-19-1137778267</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>