ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ದೇಶಪ್ರೇಮ- ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಮೇಟಿ

<p>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ‘ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿ ಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶ ಕಾಯ್ದು ನಿವೃತ್ತರಾದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಮೇಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಂ.ಹುರಕಡ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಅಗ್ನಿವೀರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 12 ಯುವಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಚನಬಸು ಹುರಕಡ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ಶಿವಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸವಿತಾ ಹುರಕಡ್ಲಿ, ಸಹನಾ ಶಿರೋಳ, ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಡನವರ, ಬಸವರಾಜ ಗಿರಿಸಾಗರ, ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ ಬಳಗಾರ, ಈರಪ್ಪ ಕಡಕೋಳ, ಎ.ವಿ.ಕುಂದಗೋಳ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಟಕ್ಕನ್ನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-19-2145948805</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>