ಕಂಬಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಐದೇಶಿ, ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಸಮೀಪದ ರನ್ನಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಂಬಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಐದೇಶಿ ಉತ್ಸವ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಸೋಮವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು, ಕಂಬಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೈವೇದ್ಯ ಹಂಚಿದರು. ಉತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಎರಡೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಳಿರು, ತೋರಣ ಹಾಗೂ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಬಾನ, ದೊಡ್ಡ ಬಾನವನ್ನು ಕರಡಿ ಮಜಲು, ವಾದ್ಯವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಸದಾಶಿವ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಮಹಾದೇವ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಮುಕುಂದ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ದುಂಡಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಗುರುನಾಥಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಬಾನ ನೈವೇದ್ಯ ನಂತರ ಐದೇಶಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಣಾಚಾರಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ 30 ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಬಾಳ, ಕರಡಿಮಜಲು ವಾದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಕಾಡಯ್ಯ ಗಣಾಚಾರಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಗಣಾಚಾರಿ, ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಧಡೂತಿ, ಪಂಡಿತ ಪೂಜಾರಿ, ಸದಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಗುರುನಾಥಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಐದೇಶಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.