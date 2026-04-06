ಪುರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕಂಬಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಶ್ರೀಶೈಲದಿಂದ ಮರಳಿದ ಪಟ್ಟಣದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕಂಬಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮರುದಿನ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಕಂಬಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಕ್ತರು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುನ್ನ ದಿನ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿನ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದ ಮರುದಿನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಂಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಶೈಲದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಮರಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು. ದವನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಂತರ ಬರುವ ಭಾನುವಾರವೇ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ವಯ ಕಂಬಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನನ್ನು ಪುರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಿಗೆ ಭಕ್ತರು ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಕಂಬಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದ ಗೋವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಯಿಸಿ ಚನ್ನಗಿರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಸಾದ, ಪಾನಕ, ಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ನಡುಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕಂಬಿಯನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಂಬಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಐದನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಐದೇಶಿ ಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260406-19-1776392817