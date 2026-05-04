‘ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾಗಲಿ’

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: 'ಕೆಲಸಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮಾಲೀಕ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಅರ್ಜುನ ಹಲಗಿಗೌಡರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ನೇಕಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ 12ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನೇಕಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಯುವವನಿಗೆ ₹5 ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾರುವವನಿಗೆ ₹50ಸಿಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'2013ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕರು 300 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಕಬಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಪ್ಪ ತೋರಗಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗ ಟಿರಕಿ, ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಕೆಎಚ್ಡಿಸಿ ನೇಕಾರ ಸದಾಶಿವ ಗೊಂದಕರ, ಜಿಲ್ಲಾ ನೇಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಪ್ಪ ಜಮಖಂಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪೈಗಂಬರ ಪೆಂಡಾರಿ, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೋಹರ ಕಲಾಲ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರವಿ ಜವಳಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>