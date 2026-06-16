ಸಂಗೀತದಿಂದ ಮನಶಾಂತಿ ಲಭ್ಯ ಎಂದ ನೇಕಾರ ಮುಖಂಡ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಚಮಕೇರಿ

<p>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ‘ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಾದಬ್ರ್ರಹ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯಾದ ಸಂಗೀತವು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಧ್ಯಾನ’ ಎಂದು ನೇಕಾರ ಮುಖಂಡ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಚಮಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ರನ್ನ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಎಂಬುದು ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಕ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ, ಬದುಕಿಗೆ ಆನಂದ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಂಗೀತಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುರಾಜ ಖಾಸನೀಸ್, ಮಕೃ.ಮೇಗಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿ.ಎಸ್.ಗೊಂಬಿ, ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಮುಗಳಖೋಡ, ಬಸವರಾಜ ಮೇಟಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಈರಣ್ಣ ಹಲಗತ್ತಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೋಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿನಾಯಕ ಇನಾಮದಾರ, ಶ್ರೇಯಶ್ರೀ ಇನಾಮದಾರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಭಾವಗೀತೆ ಹಾಗೂ ವಚನ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಬಲಾ, ತ್ರಿಗುಣ ಪೂಜಾರಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-19-459983833</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>