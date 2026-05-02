ರಿಕ್ಷಾ ಪಲ್ಟಿ; 8 ಜನಕ್ಕೆ ಗಾಯ

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಸಮೀಪದ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ-ಸೈದಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಹುದ್ದಾರ ಜಮೀನು ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂಬದಿ ಬಡಿದು ಮಿನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಂಟು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದಿಂದ ಗೋಕಾಕದತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯಪುರ-ಹಾನಗಲ್ ಮಾರ್ಗದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕ, ಸೈದಾಪುರದಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರಿಕ್ಷಾ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಬಸ್ ಹಿಂಬದಿ ತಾಗಿ ರಿಕ್ಷಾ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಗದಗದ ವೆಂಕಟೇಶ ದಾಸರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಸ್ಐ ಕಿರಣ ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>