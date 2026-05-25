ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಮಾರಕವಾದ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ

<p><strong>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಅಷ್ಟಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ನಂತರ ಮುಧೋಳ-ನಿಪ್ಪಾಣಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ಸವಾರರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮುಧೋಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬನಹಟ್ಟಿ, ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಮೀರಜ್, ಜಮಖಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಗೋಕಾಕ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಸಂದಣಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ಇರುವುದನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸವಾರರು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬು ಸಾಗಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಹೇರಿಕೊಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಈ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಾಹುತವಾಗಿವೆ. ಶನಿವಾರ (ಮೇ 23) ರ ರಾತ್ರಿ ಈ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಕಾರು ಮೊದಲು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೋಮವಾರ (ಮೇ 25) ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಬೀಡಿಕರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-19-650871364</p>