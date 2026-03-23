‘ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರನ್ನಬೆಳಗಲಿ ಕಮಾನಿನಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡ- ಮರಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರುಣಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗಿಡ- ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಮನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡಿ ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಶಶಿ ನಕಾತಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆಯವರು ಸಹ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಶಿ ನಕಾತಿ, ಸುರೇಶ ಹೊಸೂರ, ರಾಹುಲ ಅವರಾದಿ, ಶಂಕರ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಬಾಲು ಮಾಳವದೆ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಅಂಗಡಿ, ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ವಿವೇಕ ಢಪಳಾಪುರ, ಚನ್ನು ಹುನ್ನೂರ, ಈರಪ್ಪ ಚಮಕೇರಿ, ದೀಪಕ್, ಮಹಾಂತೇಶ ತಿರಕನ್ನವರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಕಾರಜೋಳ, ನಾಗಪ್ಪ ಹುಣಶ್ಯಾಳ, ಮಲ್ಲು ಯರಡ್ಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಗುಂಡಾ, ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>