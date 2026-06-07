ನೀರು ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಧುನಗುಡಿ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪುರಸಭೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಳೆದ 15-20 ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ನೀಡಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 7-8 ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಗಳ ಕಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪೈಪ್ಗಳು ಕಿತ್ತುಹೋಗಿವೆ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೂಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಮೋಟಾರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೂ ನೀರುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡ ನೀಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರೆಬರೆ ಕೆಲಸದ ಬಿಲ್ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬೋರ್ವೆಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ಸಾಧುನಗುಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಎ.ಲಮಾಣಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದರು.</p>.<p>ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ನದಾಫ್, ಯಾಸೀನ್ ನದಾಫ್, ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ, ಗಜಾನಂದ ಬಡಗಾಂವಿ, ಮಲ್ಲವ್ವ ಪಾತ್ರೋಟ, ಸೋಮವ್ವ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಮಂಜವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ, ರವಿ ಭಜಂತ್ರಿ, ಯಲ್ಲವ್ವ ನಾಗರಾಳ, ಸಂಪತಿ ಪಾತ್ರೋಟ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-19-1990941297</p>