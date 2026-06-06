ನೇಕಾರರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯ

<p>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ‘ನೇಕಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೂಲು ಹಾಗೂ ಮಗ್ಗದ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಆಯಾಸ ಕಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ನೇಕಾರರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹ ಕೆಲಸ’ ಎಂದು ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಕೆಎಚ್ಡಿಸಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ) ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚಲವಾದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಂಗೇರಿಮಡ್ಡಿಯ ಕೆಎಚ್ಡಿಸಿ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿಯ ಎಂ.ಎಂ. ಜೋಶಿ ನೇತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣು ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ತಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದು ನೇಕಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸೌಜನ್ಯ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಸ್. ಗೊಂಬಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಂ.ಎಂ.ಜೋಶಿ ನೇತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಬೂಬಕರ, ರೇಷ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ರೀಡಿಂಗ್ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಎಚ್.ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ, ಚಿಮ್ಮಡದ ನೇಕಾರ ಮುಖಂಡ ಪೀರಸಾಬ ನದಾಫ್, ಜಿ.ಎಸ್.ಕಡೇಮನಿ, ಬಸವರಾಜ ಮೂಗೆನ್ನವರ, ವೀರಣ್ಣ ಮಿರ್ಜಿ, ಪ್ರವೀಣ ಚಿಂಚಖಂಡಿ, ಎಸ್.ಟಿ.ತೊಗರಿ, ದಾನೇಶ್ವರಿ ಬಂಗಿ, ಗಿರಿಜಾ ಬಂಗಿ, ಸುವರ್ಣ ಮಡ್ಡಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-19-893875911</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>