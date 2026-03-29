ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ

ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ. ನೇಕಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನೇಕಾರರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು 
ಸತೀಶ ಕಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ