ನೇಕಾರ ಮುಖಂಡ ಟಿರಕಿ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಖಂಡನೆ - ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರವಿ ಜವಳಗಿ

<p>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ‘ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು, ನೇಕಾರರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಕಾರ ಮುಖಂಡ ಶಿವಲಿಂಗ ಟಿರಕಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲ್ಲೆ ಘಟನೆ ಖಂಡನೀಯ’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರವಿ ಜವಳಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ತೇರದಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇಕಾರರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನೇಕಾರರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೇಕಾರರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೇಕಾರರನ್ನು ತಿಗಣೆ ತರಹ ಹೀರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲೇ ಭೇದಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸದಾಶಿವ ಗೋಂದಕರ, ಸಂಗಪ್ಪ ಉದಗಟ್ಟಿ, ಮಲಿಕ ಜಮಾದಾರ, ರಾಜು ಅಂಬಲಿ, ಬಸವರಾಜ ಚಮಕೇರಿ, ಶಂಕರ ಶಿರೋಳ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಿರ್ಜಿ, ಸೋಮಶೇಖರ ಮರೆಗುದ್ದಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಿರ್ಜಿ, ಮುತ್ತು ಒಂಟಗೋಡಿ, ಪರಪ್ಪ ಆಲಗುಂಡಿ, ಕುಬೇರ ಸಾರವಾಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-19-1071405065</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>