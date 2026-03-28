ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಪರ, ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಜುಮನ್ ಸಮಿತಿಯ ಎರಡು ಬಣಗಳು ಪರ–ವಿರೋಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಅಂಜುಮನ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಕಂದರ್ ಅಥಣಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು, 'ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಬರಬಾರದು'. 'ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಜುಮನ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸಿಕಂದರ್ ಅಥಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಂಜುಮನ್ ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲ ಮುಖಂಡರು, 'ವೆಲ್ಕಂ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್. ಅವರು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>