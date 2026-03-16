ನೇಕಾರರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವೆ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ

ಅಮೀನಗಡ: 'ನೇಕಾರಿಕೆಯು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ನೇಕಾರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ನಂತರ ಹಟಗಾರ ಸಮಾಜದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೇಕಾರರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಆಲಿಸುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ನೇಕಾರರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆ' ಎಂದರು.

ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಗಂಗಾಧರ ಕ್ಯಾದಿಗ್ಗೇರಿ, ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಂಡಿ, ಈರಣ್ಣ ಹುನಗುಂದ ನೇಕಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ, ನೇಯ್ದ ಸೀರೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಯೋಗ್ಯ ದರ ನೀಡದ ಕುರಿತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಮನೋಹರ ಶಿರೋಳ, ಎಂ.ಎಸ್ ದಡ್ಡೇನವರ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ಯಂಕಂಚಿ,ವೀರಣ್ಣ ಸಿರಗಣ್ಣವರ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿ.ಎಸ.ಕನ್ನೂರ, ಸಂತೋಷ ಐಹೊಳ್ಳಿ, ಸಂತೋಷ ಕಂಗಳ, ಬಾಬು ಛಬ್ಬಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಡಗುಂದಿ, ರಾಜು ನಾಡಗೌಡ್ರ, ಗುರುನಾಥ ಚಳ್ಳಮರದ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಡಗುಂದಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಬೇಕು
ಗಂಗಾಧರ ಕ್ಯಾದಿಗ್ಗೇರಿ ನೇಕಾರ ಮುಖಂಡ ಕಮತಗಿ