ಬಲೆಯತ್ತ ಸುಳಿಯದ ಮಂಗಗಳು: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಫಲ

<p><strong>ರಾಂಪುರ</strong>: ಸಮೀಪದ ಜಾಡ್ರಾಮಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆರಗಿ ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೇರೆಡೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ರೂಪಿಸಲಾದ ಬಲೆಯತ್ತ ಅವು ಸುಳಿಯದೇ ಇರುವುದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಪರಿಣಿತರ ತಂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತರೂ ಮಂಗಗಳು ಬಲೆಯತ್ತ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬಲೆ ಹಾಕಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡ, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ಗೋವಿನಜೋಳ ತೆನೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ತಿನಿಸು ಹಾಕಿದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಹಾಗೂ ಗುರುವಾರ ನಡೆಸಿದ ಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ತಂಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೆರಳಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>