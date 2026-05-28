ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ನಗರಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ

<p>ಮುಧೋಳ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗದೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೀತಿ ಮೀರಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬುಧವಾರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಗರದ ಜಡಗಣ್ಣ ಬಾಲಣ್ಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 34 ನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು. ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಗರಸಭೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಕೀಲಿ ಹಾಕಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂದಾದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು. ಪೊಲೀಸರ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಡುವೆ ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟ ಆಯಿತು. ನಂತರ ನಗರಸಭೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಅರುಣ ಕಾರಜೋಳ, ಸಂಗನಗೌಡ ಕಾತರಕಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಅಂಬಿ, ಡಾ.ರವಿ ನಂದಗಾಂವಿ, ಶ್ರೀಶೈಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಗುರುಪಾದ ಕುಳಲಿ, ಅನೂಪ ಚವಾಣ, ಕಮಲಾ ಜೇಡರ, ಧರೆಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾಂಗಲಿಕರ, ಪ್ರದೀಪ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ, ಸುನೀಲ ಕಂಬೋಗಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಟಂಕಸಾಲಿ, ಬಸು ದಾಸರ, ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಡಾ. ರವಿ ಲಕ್ಷನ್ನವರ, ಡಾ.ಸುಮೇದಾ ಮಾನೆ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವರ ಜನವಿರೋಧಿ ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸ್ವತ್ತನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟರ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆದಿದೆ. ನಕಲಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮನೆ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಗೋಪಾಲ ಕಾಸೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಗರವೇ ತಿಪ್ಪೆಯಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾಚಪ್ಪನವರ, ಮಂಜು ಮಾನೆ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಚಿನ್ನನ್ನವರ, ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರತಾಪ ಚಂದನಶಿವ, ಮಹ್ಮದ್ ಶೇಖ, ಸದಪ್ಪ ತೇಲಿ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು. ಸಿಪಿಐ ನಾಗರಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-19-1827262162</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>