ಮುಧೋಳ: ಮೇ 18ರಂದು ಮಹಾನವಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ

<p><strong>ಮುಧೋಳ</strong>: ನಗರದ ಸಿದ್ಧಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಗಡ್ಡಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ 19ನೇ ಮಹಾ ನವಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಮೇ 18ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 17ರವರೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಸಂಗೀತ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಮೇ 17ರ ರಾತ್ರಿ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮೌನಮುನಿ ಶಿವಶರಣಾನಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ. ಮೇ 18ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.15ಕ್ಕೆ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.15ಕ್ಕೆ ‘ಮಹಾ ನವಬಂಡಿ’ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಕುಂಭ ಮೇಳ, ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲಂಕೃತ ಬಂಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.15ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತು ಹಾಗೂ ಬಂಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾದುಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-19-1092435873</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>