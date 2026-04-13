ಗಡದನ್ನವರ ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ

ಮುಧೋಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ನಾಯಕ ದಿ. ರಮೇಶ ಗಡದನ್ನವರ 64ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ ಹಾಗೂ ರೈತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೈತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದಿ.ರಮೇಶ ಗಡದನ್ನವರ ಅವರು ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಂಡರೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುವವರೆಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನೇರ ಮಾತುಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಜನಾನುರಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸುಭಾಷ ಶಿರಬೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ರಮೇಶ ಗಡದನ್ನವರ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೆಸಗುತ್ತಿವೆ. ರಮೇಶ ಗಡದನ್ನವರ ಅವರಂತಹ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಿರೋಳ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ ರಮೇಶ ಗಡದನ್ನವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಭ ಹೊತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ರಾಮಾರೂಢ ಮಠದ ಶಂಕರಾರೂಢ ಶ್ರೀಗಳು, ಮರೆಗುದ್ದಿ ಅಡವಿಮಠದ ನಿರುಪಾದೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಂತ ಕಾಂಬಳೆ, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಹಣಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರಾಕೇಶ ರಮೇಶ ಗಡದನ್ನವರ, ಹನಮಂತ ನಬಾಬ, ಸುರೇಶ ಚಿಂಚಲಿ, ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟರ, ಪರಸಪ್ಪ ಮುರನಾಳ, ದುಂಡಪ್ಪ ಯರಗಟ್ಟಿ, ಮಹೇಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಈರಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ, ಯಂಕಣ್ಣ ಮಳಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-19-1647066328