ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಮುಧೋಳ : ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಗಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಡವ್ವನ ಸಾಲಿನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಗುರುವಾರ ನಗರದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಪರೀತ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾರಣ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುದಕಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಸೊರ, ಈರಯ್ಯ ಗಿರಿಜಾವ್ವಗೋಳ, ಮಂಜು ಕಣಬೂರ, ಸಂಗಪ್ಪ ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿ,ಈರಪ್ಪ ಮಾಚಕನೂರ,,ರಾಜು ಮಳಲಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಕೊಲೂರ, ಹಲವಾರು ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>