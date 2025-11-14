ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಮುಧೋಳ ಬಂದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರೈತ ಸಂಘ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಧೋಳ ಬಂದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು
ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರೈತ ಸಂಘ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಧೋಳ ಬಂದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು
ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರೈತ ಸಂಘ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಧೋಳ ಬಂದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು
Bagalkot

