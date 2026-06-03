500 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂರು ಯಾವಾಗ?

<p><em>ಉದಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಮುಧೋಳ: ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಿರೆಕೇರಿ ಇದು ಘೋಷಿತ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಾಸ್ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜನತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>2018 ರಲ್ಲಿ 250 ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ 2021 ರಲ್ಲಿ 250 ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. 500 ಜನರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಕಂತು ₹25 ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಎರಡು, ಮೂರನೇ ಕಂತನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಮನೆಗಳು ಪ್ಲಿಂತ್ ಹಾಗೂ ಲಿಂಟಲ್ ಲೆವಲ್ವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ. ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಈ ಜನರು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>250 ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿರೂರ ಹಾಗೂ 250 ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾದಾಮಿಯ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಬಾಗವಾನ್ ಅವರಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕರಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ ಜನರು.</p>.<p>‘ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಕೇಶ ಮೇತ್ರಿ, ಅರುಣ ಗಾಡಿ, ಸದಾಶಿವ ಬಾಡಗಂಡಿ, ಸುಂದರ ದೊಡಮನಿ, ಮಾರುತಿ ಕಂಬೋಗಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸದಿರುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಡಿ’ ಎಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೇತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾದೇವಿ ಮಾಂಗ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-19-394139245</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>