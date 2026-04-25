ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ತಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಮುಧೋಳ: ನಗರದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷದ್, ಭಜರಂಗದಳ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ, ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜ ವಿದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಮತಾಂತರ ,ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಅಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭಂಧಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಪಾದ ಕುಳಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ವಿಭಾಗ ಸಂಯೋಜಕಿ ವೀಣಾ ಮಠದ ಮಾತನಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಿಹಾದಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಅರವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಮತಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಿಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ ನಡೆಸುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿ.ಹಿಂ.ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಮಠ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಮನೋಭಾವದ ಜಿಹಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಬಿ, ಗಣೇಶ ರಾಠೋಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕಿ ದಾನಮ್ಮ ಚನ್ನಯ್ಯಗೋಳ, ಪ್ರಮುಖ ರಾದ ಸುರೇಶ ಭಸ್ಮೆ, ಮಾನಿಂಗ ಬಂಡಿ, ದಶರಥ ರಜಪೂತ, ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ಸಂಗಮೇಶ ಹೂಗಾರ, ಸದಾ ಭಾಗಿ, ಆನಂದ ನಿಂಬಾಳಕರ, ಆಕಾಶ ಘೋರ್ಪಡೆ, ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾದು ಕಡಕೋಳಮಠ, ಸವಿತಾ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-19-1929832973</p>