ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮುಧೋಳ: ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋದಾವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಂದುಗಡೆ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದ ಗವಿಮಠ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಲಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಲಕ ತೆರಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ ರೈತರು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಗ್ದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 81 ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಹಾಕಿರುವ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಂತ ಕಾಂಬಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಸಚಿವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಕೇಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಚಿವರು ತಪ್ಪುಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಪಾತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಧೋಳ ಹೋರಾಟ ಹತ್ತಿಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಸ ಹಿಂಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಈರಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ದುರುದೇಶದಿಂದ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ನಮ್ಮಕೇಸಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೇಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ: ರೈತ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಲು ಹಾಗೂ ದಿ.9 ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಖಂಡರು ಇದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ದುಂಡಪ್ಪ ಯರಗಟ್ಟಿ, ಹನಮಂತ ನಬಾಬ, ಸುರೇಶ ಚಿಚಂಲಿ, ಸುಭಾಸ ಶಿರಬೂರ, ಮಹೇಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಹನಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕೊಮ್ಮಾರ, ಈರಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ, ಸುರೇಶ ಚಿಂಚಲಿ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>