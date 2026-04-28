ಮುಗಿಯದ ಕಾಮಗಾರಿ: ಏರಿದ ವೆಚ್ಚ

ಉದಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಮುಧೋಳ: ವಿಜಯಪುರ–ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಕ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಕುಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ದುರಂತ.

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಆಡುವ ಆಟಗಾರರ ದಂಡೇ ಇದೆ. ಬಾಲಕರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮನಗಂಡು ಸರ್ಕಾರ ₹ 3.04 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಆಟದ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್, ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್, ಒಪನ್ ಜಿಮ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷ ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೆಕ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ, ಜಡಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವುದು, ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಡುವುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವುದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಣಕವಾಗಿದೆ.

'ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಗನೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಡಲು ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಪತ್ರ ಬರೆ ಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುಪಾದ ಡೂಗನವರ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಮುಧೋಳ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಎಇಇ ಸಿ.ಎಚ್.ಮಾಚನೂರ ಮಾತ ನಾಡಿ, 'ಸೆಲ್ಫ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಸಿಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ನ ಎಂಬಿ.ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಪೂರೈಸಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು. ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ಭರಿಸಿದರೆ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260428-19-1824136815