ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದ ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ

ಮುಧೋಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯಿಂದ ₹ 6.9 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ಮಾದರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಸಂತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಳ್ಳತನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಎಂ.ನಾಗರಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಜಿತ ಹೊಸಮನಿ ಅವರ ತಂಡ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಕ್ರೈಂ ಪಿಎಸ್ಐ ಪಿ.ಎಸ್.ಮುರನಾಳ, ಪ್ರೊಬೆಷನರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ರಮೇಶ ಬಿಳಗುಂಡಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರ್.ಬಿ. ಕಟಗೇರಿ, ಬಿ.ಡಿ.ಕುರಿ, ದಾದಾಪೀರ್ ಅತ್ತಾರ, ಎಚ್.ಜೆ. ಮಾದರ, ಎಂ.ಬಿ.ದಳವಾಯಿ, ಎಂ.ಎಲ್.ಒಡೆಯರ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>