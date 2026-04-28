ಸತ್ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಭೆ

<p>ಮುನವಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಠಾಣೆ ಹಿಂದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸತ್ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಜಮಖಂಡಿಯ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಶೇಖರ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಂತರು ಒಮ್ಮೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೌಂಟ್ಅಬುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ಕಲಿಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿಯ ಸಂತರಾದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜೇರ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಟಿ.ಎನ್. ಮುರಂಕರ, ಬಸವರಾಜ ಹತ್ತೂರ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಲಿಯ ಸಂತರಾದ ಶಂಕರಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಲತಾ ಅಕ್ಕನವರು, ರಾಜು ತಿಲಕ ನಾಯ್ಕರ, ಇಂದಿರಾ ಕದಂ, ಹನಸಿ, ಕಳಸನಗೌಡ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಠ್ಠಲ ಮುನವಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>