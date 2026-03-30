ನಾಗರಾಳ ಜಾತ್ರೆ; ಹಾಲೋಕಳಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಬೀಳಗಿ: ಸಮೀಪದ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಾಲೋಕಳಿಯು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಕಪ್ಪರಪಡಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಹಾಲೋಕಳಿ ನೋಡಲು ಸೇರಿದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಗಂಜಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕಂಬವನ್ನು ಏರುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹಾಲೋಕಳಿಯು ಈ ಕಂಬವನ್ನು ಮೇಲೆರಲು ಯುವಕರು ತಾಮುಂದು ನಾಮುಂದು ಎಂದು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಹಾಲೋಕಳಿ ನೋಡಲು ಸೇರಿದ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶೇಷಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಯೋಜಿತ ಶ್ರೀಗಳಾದ ನಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹಾಲೋಕಳಿ ಕಂಬದ ಎದುರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತದೇಕಚಿತ್ತದಿಂದ ಹಾಲೋಕಳಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ,ಪಿತಾಂಬ್ರೆಪ್ಪ ಕೋಲಾರ,ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ, ವಿಠ್ಠಲ ತಿರಕನ್ನವರ,ಬುಡ್ಡೆಸಾಬ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್, ಶರಣಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>