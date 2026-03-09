ಶಾಲಾ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲಿ: ಎಂ.ಬಿ. ಗಂಜಿಹಾಳ

<p><strong>ಹುನಗುಂದ:</strong> ಶತಮಾನ ಕಂಡ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಮೊದಲಿನ ವೈಭವ ಕಾಣಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗುರುವೃಂದ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಬಿ. ಗಂಜಿಹಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ವಿ. ಮಡಿವಾಳರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್.ಜಿ.ಕಡಿವಾಲ,ಎಸ್.ಕೆ. ಕೊನೆಸಾಗರ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೀಳಗಿ, ಜಿ.ಕೆ.ದೇವಶೆಟ್ಟಿ, ವೈ .ಎಸ್. ಮನ್ನಾಪುರ, ಸಂಗಣ್ಣ ನಾಗೂರ,ಬಿ.ವೈ . ಹೊಸಗೌಡರ, ಎಸ್.ಎಸ್. ತೋಟಗೇರ ಆರ್.ಎಸ್.ಪಂಚಾಳ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಎಂ.ಎಚ್. ಮೂಲಿಮನಿ, ಸಿಆರ್ ಪಿ ಬಿ.ಎಚ್. ಮುಂಡೇವಾಡಿ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಮೇಶ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಟಿ. ನಡುವಿನಮನಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಮಠ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆರ್.ಐ.ಗಾಡಿವಾನ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕುಟಕಮರಿ ವಂದಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>