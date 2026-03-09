ರಚನಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಯ ವೇದಿಕೆ ಪೋಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕ ಸಭೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಕೆ. ಎಸ್. ಗೌಡರ

<p><strong>ಬೀಳಗಿ</strong>: ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವಂತೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯೆ ಪೋಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕ ಸಭೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಕೆ. ಎಸ್. ಗೌಡರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 3ನೇ ಪೋಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹಾಸಭೆ ಹಾಗು ರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಭಾಗೀಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾವೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಜತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್.ಎನ್. ಉಪ್ಪಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ದಾನಿಯಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾದರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಆರ್ ಪಿ ವಿ.ಎಚ್. ಕುರಿಯವರ, ಬಿಆರ್ಪಿ ಬಸವರಾಜ ಲಮಾಣಿ , ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅನಿತಾ ಹಂಚಾಟೆ, ಬಸಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಗುರುರಾಜ ಬೆಳಗಲ , ರಮೇಶ ಮಠಪತಿ , ರಾಜು ಚವ್ಹಾಣ , ಚೈತ್ರಾ ವಾಲಿಕಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>