ಕಾವ್ಯದ ಯಾನವೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭ: ಲಲಿತಾ ಹೊಸಪ್ಯಾಟಿ

<p><strong>ಬಾದಾಮಿ</strong>: ' ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶೀಲಾ ಗೌಡರ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೃದಯತೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. ತನ್ನ ಸಂವೇದನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ' ಎಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಲಿತಾ ಹೊಸಪ್ಯಾಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಶೀಲಾ ಗೌಡರ ಬರೆದ ' ಮಹಾಯಾನ ´ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ' ಅವ್ಯಕ್ತ ' ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯಾನವನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸುವರು. ನಂತರ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವದುಂಬಿದ್ದಾರೆ ' ಎಂದರು.</p>.<p>' ಮಹಾಮಾರಿ ' ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೊರೊನಾ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಜನರು ತತ್ತರಿಸುವ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ರಾಜಶೇಖರ ಮಠಪತಿ ಕೃತಿಗಳ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>' ಅವ್ಯಕ್ತ ' ಕಥಾ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಗಳಂತೆ ದೇಶಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದಿ ಲೇಖಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೃತಿಗಳ ಲೇಖಕಿ ಶೀಲಾ ಗೌಡರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಫ್. ಹೊರಕೇರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೃತಿ : ಮಹಾಯಾನ (ಕಾದಂಬರಿ)</p><p>ಲೇಖಕರು : ಶೀಲಾ ಗೌಡರ</p><p>ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಮಹಿಮಾ ಮೈಸೂರ</p><p>ಬೆಲೆ : ರೂ. 150</p><p>ಪುಟ : 148</p><p>ಕೃತಿ : ಅವ್ಯಕ್ತ (ಕಥಾ ಸಂಕಲನ)</p><p>ಲೇಖಕರು : ಶೀಲಾ ಗೌಡರ</p><p>ಪ್ರಕಾಶನ : ಮಹಿಮಾ ಮೈಸೂರ</p><p>ಬೆಲೆ : ರೂ. 150</p><p>ಪುಟ : 140</p>