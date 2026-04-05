ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಜಾವಾದಿ ರಾಮಯ್ಯ, ಪೇಪರ್‌ ರಾಮಯ್ಯ, ಭಿಕ್ಷುಕ ರಾಮಯ್ಯ: ಆರ್.ಅಶೋಕ

'ಬಾಗಲಕೋಟೆ': 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಮಜಾವಾದಿ ರಾಮಯ್ಯ, ಪೇಪರ್ ರಾಮಯ್ಯ, ಚೀಲದ ರಾಮಯ್ಯ, ಭಿಕ್ಷುಕ ರಾಮಯ್ಯ' ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '2022–23ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ₹47 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ₹84 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 1.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹82 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಜಾವಾದಿ ರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

'ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬರೀ ಚೀಲ ನೀಡುವ ಚೀಲರಾಮಯ್ಯ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ₹75 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ ಪಾಪರ್ ಗಿರಾಕಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವರು ಪೇಪರ್ ರಾಮಯ್ಯ' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

'ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ₹13 ಸಾವಿರ ಸಾಲವಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹82 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ₹9.5 ಕೋಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ರಾಮಯ್ಯ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.