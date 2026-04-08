ಹನುಮಾನ್‌ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾದ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಂಕರಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೂತನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು. ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಹಿರೇಮಠದ ಶರಣ ಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ನೂತನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶರಣಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹನುಮಂತನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ, ಅಚಲ ಭಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುವ ದೇವರು. ರಾಮನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಹನುಮಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲ ಬೀಳಗಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಜುಂಜಪ್ಪನವರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಗಸ್ತಿ, ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಭಾಕರ, ರಮೇಶ ಸೋರಗಾವಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಶಿರೋಳ, ಕಾಡು ಶಿರೋಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>