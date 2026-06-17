ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾವಾಗ?

<p><em>ವಿಶ್ವಜ ಕಾಡದೇವರ</em></p>.<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನಡೆದು ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯದೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಂತರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ತೇರದಾಳ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಅಂಟಿದ ಗ್ರಹಣ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಗತಿಸಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ತುಂಬಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೊರತೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪತ್ರಿನಿಧಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ನೀಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಬಡ ಜನರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-19-2091797123</p>