ಲಕ್ಕವ್ವ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕವ್ವ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನೂರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರು ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ನೈವೇದ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಕ್ತ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಯಮನಪ್ಪ ಪದ್ದಿ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಟವರ್ಧನ, ವೀರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಡುಮಕಿಮಠ, ದೊಂಡಿಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ, ರಾಜು ಮಠದ, ಪುಲಕೇಶ ಧಡೂತಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಫಕೀರಪೂರಮ, ಪಾಂಡು ಸಾಲ್ಗುಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಸಾಲ್ಗುಡೆ, ಬಸವರಾಜ ಶಿರಗೂರ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ ದಿವಾನದಾರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260516-19-1745283453