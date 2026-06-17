ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ: ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ

<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ‘ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರಸಭೆಯ ಬನಹಟ್ಟಿ ಭಾಗದ 14ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಯಲು ಮುಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸವದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲ ಬೀಳಗಿ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಜಯಶ್ರೀ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಅಪ್ಪು ರಾವಳ, ಮಲ್ಲು ಬೀಳಗಿ, ಪ್ರವೀಣ ಧಬಾಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-19-1824983092</p>