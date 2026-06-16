ಅರಿವು, ಆಚಾರಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಶರಣನಾಗಬಲ್ಲ: ಟಿ.ಪಿ.ಗಿರಡ್ಡಿ

<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ‘ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ನಡೆ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಬದುಕಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿವು ಆಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಶರಣನಾಗಬಲ್ಲ. ಮಾನವ ಶರಣತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಡವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟರೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಶರಣನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಜಮಖಂಡಿಯ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಟಿ.ಪಿ.ಗಿರಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಜಂಬಗಿಯವರ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಸಾಪ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 54ನೇ ಪುಸ್ತಕಾವಲೋಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ಕಡ್ಡಿಯವರ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೆದುಳಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಹೃದಯದ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶರಣರು ತಾವು ಕಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಜಂಬಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಕಸಾಪ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃತಿಕಾರ ಬಸವರಾಜ ಕಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲವು, ಸುಖ ದುಃಖ, ಲಾಭ ಹಾನಿ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಕವಿಶೆಟ್ಟಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಬದಾಮಿ, ಡಾ.ರವಿ ಜಮಖಂಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜವಳಗಿ, ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಬಾಗಲಕೋಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ.ಕೃ.ಮೇಗಾಡಿ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಿ.ಎ.ಬಾಗಲಕೋಟ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಮೇಟಿ, ಜಯವಂತ ಕಾಡದೇವರ, ಇಂದುಧರ ಬೆಳಗಲಿ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕುಚನೂರ, ಸಹನಾ ಜಂಬಗಿ, ಶಿವಾನಂದ ದಾಶಾಳ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಬುರ್ಲಿ, ಯಶವಂತ ವಾಜಂತ್ರಿ, ಸುಭಾಸ ಹಾಲಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-19-762188551</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>